غلق 3 مصانع أحذية مخالفة لاشتراطات الأمن بالبراجيل في الجيزة «صور»

شنت أجهزة مركز ومدينة أوسيم، حملة مكبرة برئاسه فرج عبدالعاطي، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بتكثيف حملات الرقابة على المنشأآ الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، والحرص على التزامها باشتراطات الأمن والسلامة، وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادي الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولا بأول.

تنفيذ القرارات الصادرة ضد المنشأت التي تمارس أنشطه خطرة

وأسفرت الحملة التي نفذتها أجهزة مركز ومدينة كرداسة، عن غلق وتشميع 3 مصانع للأحذيه بمنطقه البراجيل، غير «مرخصة، وملتزمة بشروط الأمن والسلامة»، وتمثل خطرا على المواطنين، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن المنشأت والوحدات التي يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية، سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة، وبحث موقف كلا منها.

واجتمع محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أي منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل، في حال عدم استيفاءها للإجراءات القانونية.

وطالب المحافظ مواطني المحافظة بسرعة الإبلاغ عن أية منشأت بمحيط سكنهم، يمارس أصحابها أنشطة قد تمثل تهديدا على أرواحهم أو ممتلكاتهم، تفعيلا لدورهم المجتمعي في القضاء على تلك الظواهر.

ورصدت أجهزة حي الدقي، برئاسه اللواء أحمد عبدالفتاح العياط، خلال الحمله المسائية، مخالفتين، الأولى أعلى سطح العقار رقم 26 بشارع عمان، وأخرى أعلى سطح عقار مجاو بتجاوز تصريح التشطيب، وتم إيقاف الأعمال ورفع المعدات لضمان إيقاف العمل المخالف، وإخطار مهندسي التنظيم لاتخاذ اللازم نحو أي مخالفات، وفقا للقانون.

وفتشت الحملة عن تراخيص المحلات ورفع الاشغالات بشوارع الثورة والتحرير والسودان، واتخذت الإجراءات القانونيه مع الكافيهات التي تقدم الشيشة، وأودعت المضبوطات في مخازن الحي، إضافة إلى تحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.