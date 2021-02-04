النائب عمرو السنباطي عن كوبري «البازيليك»: يؤثر على منطقة لها مكانة أثرية

علق النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، على ما تداول حول إنشاء كوبري كنيسة البازيليك، وأصدر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاستغاثات عبر صفحته واتصالات تليفونية تتسائل عن مدى صحة إقامة الكوبري بجوار الكنيسة.

وأكد «السنباطي» أنه يعرف تماما مدى اهمية هذا المكان أثريا وجماليا وتاريخيا، وما يمثله لأهله من سكان مصر الجديدة، باعتباره واحدا من أبنائها، لافتا إلى على الفور زار موقع كوبري ميدان الإسماعيلية مع أحد اعضاء جمعية محبي مصر الجديدة والمهتمين بالتراث، بهدف تكوين فكرة واضحة ودقيقة عن تفاصيل المشروع.

وأوضح النائب، أنه تحدث باستفاضة مع أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، الذي أكد له أن الكوبرى سيقام بالفعل، وأجري تعديل لتجنب مرور فرعي الكوبري، بجوار الكنيسة.

وأشار عمرو السنباطي، إلى إيمانه الكامل باهمية الكبارى للسيولة المرورية، ويقينه أن الدولة لن تقوم بأي عمل يتسبب في أي ضرر على العمارات المجاورة، أو أمن وسلامة المواطنين معتبرا ان مرور الكوبرى بمنطقة أثرية بجوار كنيسة البازيليك يمثل ضرر حضاري كبير على المنطقة، التي استثمرت الدولة مشكورة فيها، للحفاظ عليها.

وأشاد «السنباطي»، بما فعلته الدولة في هذه المنطقة من تطويرات مثل باقي منطقة شرق القاهرة، وتم إزالة المترو في هذه المنطقة، وتخفيض مساحة الجزيرة الوسطى، والمنطقة، ما أدى إلى سيولة مرورية لم تكن متاحة من قبل، مضيفا: «ليس من المنطقي أن تدمر الآن إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى لهذا المشروع».

وأكد النائب، أنه تقدم بطلب رسمى للمسؤولين للاجتماع والرد على مدى أولوية بناء الكوبري، وإذا كان حقا يستحق أن تتاثر منطقة بالكامل لها مكانة أثرية وتاريخية عظيمة، يجب ان نحميها قدر المستطاع، مختتما بيانه: «في انتظار الرد والمتابعة والحسم في هذا الشأن من صناع القرار».