مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بحي الزهور في مدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى ذاتها، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري لسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، كذلك رجال المرور لمعاينة الحادث، والوقوف على أسبابه، ورفع آثاره من الطريق.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، والجثة إلى مشرحة المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، 3 مصابين في الحادث، وهم: عبدالرحمن طه محمد، مقيم بحي الزهور بمدينة بني سويف، 37 سنة، وأبنائه أحمد، 17 عاما، وطه، 7 أعوام، بكدمات وسجات، وتلقوا الإسعافات الأولية، وغادروا المستشفى من قسم الاستقبال.

كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة لشخص يدعى هشام محمد فؤاد حافظ، مقيم بحي مقبل بمدينة بني سويف، وأودعت تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

وجرى تحرير محضرا بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو المعاينة والوقوف على أسباب الحادث.