«حديث المساء».. حريق فيصل وكورونا ونهائي اليد أبرز ما جاء في الفضائيات

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصا لأبرز ماتم تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية الأحد، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث ركز برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة «MBC مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على الاطمئنان على وضع وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر.

«الحكاية» يستضيف وزير الصحة مع الإعلامي عمرو أديب

وأجرى الإعلامي عمرو أديب، لقاء مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عبر خاصية «زوم»، تحدثت فيه عن موعد وصول أولى دفعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمتعاقد عليها مع المنظمة الدولية للقاحات « جافي»، كما كشفت الوزيرة خلال اللقاء عن موعد بدء تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باللقاحات، فضلًا عن سرد خطة الوزارة لإنجاح إقامة بطولة مونديال اليد في مصر بلا إصابات بكورونا.

التعديل الوزاري في «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى

وأجرى برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، عدة مداخلات هاتفية مع عددًا من النواب، أبزرهم أحمد زيدان، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين والذي تحدث عن إمكانية إجراء تعديل وزاري في مصر بعد الاستماع لكل برنامج الحكومة، واستنكر قيام النواب بالالتفاف حول الوزراء داخل المجلس من أجل طلبات شخصية، وأن هذا لا يليق بالنواب.

«الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل

بينما استضافت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على شاشة « الحياة» الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبايولوجي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، للحديث عن فيروس كورونا المستجد « كوفيد19» وآخر تداعياته، كما تحدث من ناحية أخرى عن فيروس نيباه الجديد الذي ظهر في الصين، وكشف عن وجهه انتشاره الأولى وموعدها، وسبب انتشار الفيروسات في الفترة الحالية وتحورها.

«مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري

فيما أجرت الإعلامية إيمان الحصري، خلال برنامجها «مساء DMC»، الذي يُعرض على شاشة «DMC» مداخلة هاتفية مع السيدة راوية مختار، سيدة من البحيرة التي اتهمت زوجها بتقديمها قربانا لاستخراج الأثار، حيث فوجئت السيدة بعد زواجها بيوم واحد بمحاولة زوجها تخديرها وقتلها وتقديمها كقربان لفتح إحدى المقابر الأثرية، « كان مخبيني في البيت عنده وقال لأهلي أني مشيت من البيت»، كما خصصت الفقرة الحوارية في استضافة الدكتور خالد منتصر المفكر السياسي والأديب.

«كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي

بينما أجرت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها « كلمة أخيرة» الذي يُعرض على شاشة «ON» أكثر من 10 مداخلات هاتفية، خصصت بعضها عن حريق عقار في طوابق فيصل بالقرب من حي الهرم وأجرت مداخله هاتفية مع محمد مطر محامي مالك العقار المحترق، والبعض الآخر عن فيروس كورونا المستجد وتداعياته، وكذلك ابزر المعلومات حول فيروس «نيباه» وأجرت مداخلة هاتفية في هذا الصدد مع الدكتور علي الوعري أستاذ الأمراض الصدرية في مدينة ووهان الصينية و الدكتور أيمن أبو المجد أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة.

« من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم

بينما تناول برنامج « من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «CBC» فقرات مختلفة، منها الحديث عن فيروس كورونا المستجد واللقاحات المضادة للفيروس، حيث حاور البرنامج الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، وكذلك الدكتور علي الوعري، اختصاصي الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان، كما خصص جزء من برنامجها للحديث عن مونديال بطولة العالم لكرة اليد وتلقى مداخلات هاتفية من الدكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، و المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري.

«حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي

فيما تناول برنامج « حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة « الحدث اليوم»، بعض الملفات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وأجرى مداهلة هاتفية مع الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، الذي تحدث عن قرب خروج أول لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا المستجد إلى النور، كما أجرى مداخلة مع الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي تحدثت عن مدى استخدام الحقن الشرجية للتأكيد من مدى الإصابة بكورونا.