«عيوني» لأيمن الأعتر تتصدر الأغنيات الأكثر استماعا على أنغامي 

تصدرت أغنية «عيوني» للفنان الليبي أيمن الأعتر، قوائم الاستماع عبر تطبيق أنغامي لهذا الأسبوع، في ليبيا والمغرب العربي والخليج، بحسب ما أعلنه التطبيق.

أيمن الأعتر يقدم أغنية عيوني باللهجة الليبية

«عيوني» من كلمات وألحان الفنان الليبي عمران، وتوزيع الموزع البريطاني دايڤد إزرا، وتم التسجيل في استديوهات متروبوليس في لندن، وتعتبر الأغنية عودة قوية للأعتر للأغنية الليبية، بعد فترة غياب طويلة.

وتقول كلمات الأغنية:

عيوني اللي كانت

ماتغلى عليك

إنت نزلت الدمعة منها

وقلبي اللي حبك وحن عليك

على إيدك الغصة تبننها

إنساني خلاص

شن هو اللي تبيه مني

سألتك بالله إعتقني

خليني بروحي نعيش، نعيش

كثرو جروحك يامعذبني

ماناقص إلا إنك تقتلني

شي واحد عنك يصبرني مافيش

الصدمة ماتجيك إلا من اللي قريب عليك

وأنا لنحساب في قربك جنة

لاعاد نبي نحبك ولانبي نعاديك

وكل اللي يربطني بيك فكني منه

إنساني خلاص

شن هو اللي تبيه مني

سألتك بالله إعتقني

خليني بروحي نعيش ، نعيش

كثرو جروحك يامعذبني

ماناقص إلا إنك تقتلني

شي واحد عنك يصبرني مافيش.

وكان من المقرر تصوير أغنية «عيوني» على طريقة الفيديو كليب، إلا أن الإغلاق في لندن جراء فيروس كورونا، حال دون تصويرها.

وأصدر الأعتر عددا من الأغاني خلال السنوات الماضية منها، «بحبك»، و«هلبا»، و«ليبيا»، و«لا أراك»، و«يالعزيز»، و«يا دلالي»، التي حصدت أكثر من مليون ونصف المليون من عدد المشاهدات على موقع «يوتيوب».

يذكر أن أيمن الأعتر، قد نعى عبر صفحته على «فيسبوك»، رحيل الفنان الكبير إلياس الرحباني، قائلا: «حزين جدا لخبر رحيل الأستاذ الكبير آخر العمالقة إلياس الرحباني، أستاذي الكبير وداعمي، علمني الأخلاق قبل الفن ونصائح لن أنساها.. كان أب وأستاذ وقدوة، وستبقى في الذاكرة.. عزائي لابنه غسان ولكل أهله ومحبيه في لبنان والوطن العربي والعالم».