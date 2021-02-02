سامو زين: أغنية جديدة لإبراز رسالة الفن من مصر إلى العالم

أكد الفنان سامو زين، أنه لا يحب الظهور كثيرا في التلفزيون، ولكنه يحاول دائما الاجتهاد بالأعمال الفنية التي يقدمها لجمهوره الذي له الحق على الفنان الذي لديه مسيرة طويلة.

وتطرق زين إلى الحديث عن أغنيته الجديدة «حرام عليك»، قائلا: «النوعية دي من الأغاني مهمة جدا لينا كلنا، وبتدي الطاقة الإيجابية وبتدي الحب والإنسانية والسلام عند ناس كتير جدا، وده شعار عايشين عليه، وبقالي 20 سنة تقريبا حامل الشعار ده، شعار الحب والإنسانية والسلام والمحبة ودي خطى محتاجينها كلنا تحت الضغط النفسي اللي عايشين فيه وتحت الإحساس اللي محتاجين ليه في بيوتنا وأسرنا.. ده واجب وأمانة فنية إني أقدم للناس الحاجة اللي بيحبوها».

زين: أحاول مواكبة التطورات بالأغاني

وأضاف سامو زين، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر سكايب ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه دائما يحاول مواكبة التطورات، ويحاول تقديم موسيقى مشتركة بين مصر وألمانيا وأمريكا والصين لمواكبة النهضة في مصر واتجاهها نحو مكانة كبيرة بين دول العالم، متابعا: «فخور بإقامتي في مصر التي امتدت إلى 22 سنة، وبحب المصريين».

وكشف سامو زين عن عمل فني جديد مشترك له مع عدد من الفنانين «بقالنا 3 أو4 أيام شغالين على مشروع يعرض التصور الموجود في مصر من تطور وتكنولوجي وصحة ورعاية وإعلام، مشتركين فيه مع فنانيين، لعمل موسيقى وأغنية مختلفة تماما عن كل حاجة اتقدمت، فيها نوع من العصرية والتكنولوجيا وتنقية المفردات اللي نخاطب بها دول العالم، علشان نوري العالم رسالة الفن من مصر الحبيبة».