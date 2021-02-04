طقس الإسماعيلية.. شبورة كثيفة وانخفاض في درجة الحرارة 

شهدت محافظة الإسماعيلية شبورة كثيفة علي الطرق الصحراوية والزراعية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع.

وانخفضت درجات الحرارة لما يقارب 5 درجات علي الأقل، اليوم، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من موجة عدم الاستقرار وانتشار السحب المنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية.

ونفت هيئة الأرصاد صحة ما تداوله البعض من شائعات بشأن موجة التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد، وتشبيهها بحالة شهر مارس الماضي من حيث القوة وشدة الأمطار، مؤكدة أن الموجة الحالية تختلف عنها في أشياء كثيرة منها توقيت حدوثها خلال العام وعملية التبريد في طبقات الجو العليا.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إنّ كميات الأمطار تزيد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تشمل السواحل الشمالية للبلاد كلها، وكذلك محافظات الوجه البحري، إضافة إلى القاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنّ الأمطار ستعم كافة الأنحاء يومي الخميس والجمعة، ويصاحب ذلك نشاطًا للرياح.

ونصحت «شاكر»، المواطنين بتأجيل السفر على الطرق خلال الأيام المقبلة، خاصة الطرق المؤدية لمدن ومحافظات سيناء إضافة إلى الطرق الموازية لسلاسل جبال البحر الأحمر، لأن الأمطار بتلك المناطق قد تصل إلى حد السيول، ونصحت بتأجيل السفر إلا للضرورة.

كما نصحت بارتداء الكمامات، والخروج في أضيق الحدود، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية، والقيادة بهدوء تام على الطرق، وابتعاد مرضى الصدر والقلب والجيوب الأنفية عن مثل هذه الأجواء.