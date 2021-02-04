القصة الكاملة للإيقاع بـ13 مصريا ويمنيا بتهمة تجارة الهيروين والآيس

في قفص الاتهام داخل محكمة جنايات القاهرة؛ وقف 13 متهما من بينهم مصريون ويمنيون يسمعون شهادة ضابطين من أصل 14 ضابطا من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، حول نشاطهم الإجرامي وكيفية الإيقاع بهم بعد تتبعهم منذ دخولهم البلاد وجلبهم كميات كبيرة من الهيروين ومخدرات الأيس والحشيش والأفيون، لترويجه داخل مصر. 14 ضابطا كانوا قوام فريق البحث المشكل من كل قطاعات الوزارة، تتبعوا المتهمين جميعا، وأوقعوا بهم واحدا تلو الآخر، في عمليات أمنية متتالية نُفذت بحرفية بالغة وبتحريات سرية ودقيقة، رصدت نشاط المتهمين حتى سقطوا.

واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن رفعت، وياسر عمر، وسكرتارية أحمد كمال، في جلسة المحاكمة المنعقدة، الأسبوع الماضي، لشهادة ضابطين، وقررت تأجيل الدعوى لشهر مارس المقبل، لسماع بقية الشهود من الضباط.

فريق أمني

المعلومات التي تلقتها أجهزة وزارة الداخلية، أفادت باعتزام المتهمين «مصريين ويمنيين» ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل البلاد وإدخالها من عدة منافذ للداخل، وتم تشكيل فريق أمني قوامه 14 ضابطا من مختلف قطاعات الوزارة، وبدأوا في تتبع المتهمين بعد وضع خطة مُحكمة.

ضبط المتهمين

أكدت التحريات السرية صحة المعلومات الواردة، وتمكن الفريق الأمني القائم على التحري والضبط، من تحديد أماكن تردد وتواجد المتهمين في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلقت مأموريات أمنية مدعومة بقوات من الأمن المركزي، واستهدفت المتهمين في أوقات متزامنة، وتمكنت من القبض على عدد منهم في مدينة نصر، وبحوزتهم المواد المخدرة، والتي كان من المقرر توزيعها وترويجها على عملائهم.

هيروين ومخدرات وآيس

المضبوطات كانت كميات كبيرة من مختلف أصناف المخدرات، حيث ضبطت الشرطة بحوزة المتهمين 126 كيلو هيروين، و20 كيلو كوكايين، وقرابة 400 كيلو من الحشيش والأفيون والآيس.

اعترافات المتهمين

تحفظت الأجهزة الأمنية على المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين، وواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، فاعترفوا تفصيليا بجلب المواد المخدرة لتوزيعها وترويجها داخل البلاد؛ وتم تحرير محاضر بوقائع ضبط المتهمين، اشتملت على بيان المضبوطات وتصنيفها، وتم إرفاق محاضر التحريات حول نشاط المتهمين منذ ورود المعلومات التي أكدتها التحريات، وصولا لضبط المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة.

تحقيقات وإحالة للمحاكمة

باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، ومثلوا أمام قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية المختصة، والذي أمر بتجديد حبسهم على ذمة القضية في عدة جلسات، وفي ختام التحقيقات أمرت النيابة باحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي نظرت القضية وأصدرت القرار المتقدم.