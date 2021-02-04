واشنطن تراقب تهديد إيران.. و«بايدن» يرشح «بيرنز» لمنصب مدير سي آي إيه

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، اليوم، إن بلاده تراقب عن كثب التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة.

وأوضح كيربي، في مقابلة خاصة مع قناة «الحرة» الأمريكية، أن من الشائع أن يقوم «البنتاجون» بإعادة نشر القطع البحرية، لكن لدى الولايات المتحدة أصول بحرية للدفاع عن مصالح البلاد وتلبية احتياجاتها واحتياجا الحلفاء الأمنية بالمنطقة.

وأشار كيربي، إلى أن بلاده تدرك التهديد الذي تمثله المليشيات العراقية الموالية لإيران على المصالح الأمريكية في «الشرق الأوسط»، وأقر المتحدث باسم وزارة الدفاع، بتحسن قدرة القوات العراقية منذ بداية القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، في 2014، موضحا أن التصدي للتنظيم المتطرف هو جهد مشترك.

وتابع كيربي قائلا، إن وجود القوات الأمريكية في سوريا سوف يستمر، طالما هناك تهديد من جانب «داعش». وجدد المتحدث الأمريكي التزام واشنطن، بالتوصل لتسوية سلمية للأزمة في أفغانستان.

وكانت لجنة منتدبة من قبل الكونجرس الأمريكي، قالت في تقرير، إن حركة «طالبان» الأفغانية لم تلتزم بالشروط التي تضمن الانسحاب الكامل للقوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو المقبل. وأوصت اللجنة الأمريكية، بإعادة التركيز على شروط الانسحاب الواردة في اتفاق 2020، بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبين الحركة، والعمل على تمديد المهلة المحددة لانسحاب القوات الامريكية والتي أوشكت على الانتهاء. وكان ترامب قلل القوات الأمريكية بأفغانستان قبيل مغادرته السلطة إلى 2500 جندي.

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف مؤقت لعمليات الجيش

وأعلن كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر بوقف مؤقت لعمليات الجيش حتى يتمكن القادة من إجراء مناقشات مع أفراد الخدمة حول قضية التطرف داخل الجيش. واحتلت قضية التطرف في الجيش مكان الصدارة منذ أحداث الشغب في 6 يناير الماضي، في الكونجرس الأمريكي. وتم اتهام ما لا يقل عن 22 شخصا، سواء كانوا مرتبطين سابقا أو حاليا بالجيش، فيما يتعلق بأعمال الشغب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية في كل من كوريا الجنوبية واليابان بتمديد معاهدة «ستارت-3» للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بين واشنطن وموسكو. وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا مساء أمس الأربعاء بدء سريان قرار تمديد المعاهدة.

ودعا قائد القوات الفضائية الأمريكية الجنرال جون رايموند إلى إجراء حوار مع روسيا والصين حول قضايا الفضاء والنشاط العسكري فيه. وقدم 7 سناتورات جمهوريين في مجلس «الشيوخ» الأمريكي مشروع قرار يدعو «اللجنة الأولمبية الدولية»، لحرمان الصين من استضافة «دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 » بسبب انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان.

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي، «مون جيه-إن»، تطوير التعاون الثنائي وإعداد إستراتيجية للتعامل مع ملف كوريا الشمالية. وتعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى التي تجمع الرئيسين منذ تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي. وكشف استطلاع للرأي أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، أن قرابة نصف الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس الأمريكي في مستهل ولايته الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن بايدن رشح رسميا الدبلوماسي السابق ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه». ومن المقرر أن تحدد اللجنة المختصة في مجلس «الشيوخ» تاريخا لعقد جلسة الاستماع، التي سيرد فيها المرشح للمنصب على أسئلة المشرعين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، رحبت «المنظمة الدولية للهجرة» بخطط بايدن، في ملف المهاجرين. ووصفت المنظمة خطط الرئيس الامريكي، بالمعززة للهجرة النظامية الآمنة في«أمريكا الشمالية والوسطى».