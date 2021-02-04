إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولويجة في 5 أحياء بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شارة البدء لإتاحة عدد 42 خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية في أحياء«شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب»، وذلك من خلال بوابة خدمات المحليات «https://lgs.gov.eg/#/home» تحت شعار «خدماتك بلا معاناة».

وأكد المحافظ، في تصريح له، اليوم، أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

وأوضح «الشريف»، أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، لافتاً إلى أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الانترنت، وتعمل علي توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات، كما أنها تعمل علي تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلي الحي أو الديوان أو المدينة، ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.

وأكد المحافظ متابعة آداء المراكز التكنولوجية في الأحياء الأخرى، تمهيدًا لبدء إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية، وبذلك تشمل منظومة الخدمات الإلكترونية كافة أحياء المحافظة.

وأضاف «الشريف»، أنه تسهيلا علي المواطنين لتوفير بطاقات الدفع المقدمة المستخدمة في المنظومة، قامت المحافظة بالتنسيق مع البنوك الحكومية لإصدار تلك البطاقات بالمجان للمواطنين، حيث تم توفير مندوب من البنوك الحكومية بالمراكز التكنولوجية في الأحياء المقرر إطلاق الخدمات الإلكترونية بها لاستخراج تلك البطاقات للمواطنين، وناشد المواطنين سرعة الحصول علي البطاقات المميكنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

من جانبها، ثمّنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية في إطلاق المنظومة بالإسكندرية.

وأوضحت أن المحافظة تتابع آداء المراكز التكنولوجية بالأحياء المقرر إطلاق الخدمات بها، للوقوف على كافة المشاكل والعمل على حلها قبل إطلاق «بوابة خدمات المحليات»، فضلا عن تدريب جميع العاملين بالإدارات المختصة في تلك الأحياء بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وتطرقت عازر إلي الوظائف التى تقدمها «بوابة خدمات المحليات»، ومنها متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة والإطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء، وكذلك الإطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، وسداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.