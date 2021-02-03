بريد الوطن.. وجّه بإعادة تأهيل شارع المغربى يا محافظ الإسكندرية

نعانى نحن سكان شارع مصطفى المغربى بمنطقة كليوباترا بسيدى جابر من حالة الشارع المتردية، حيث تنتشر به الحفر والمطبات، فضلاً عن أعمدة الحديد، والحواجز الأسمنتية والجنازير التى ينصبها الأهالى أمام العمارات ليمنعوا أصحاب السيارات من ركن سياراتهم، ولم يتم تمهيد الشارع منذ أكثر من عشرين عاماً، رغم أنه شارع مهم يقع بين شارع بورسعيد وبين الترام، وكل أملنا أن يصل صوتنا لمحافظة الإسكندرية، فيهتم بنا المسئولون، نناشد السيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيه المسئولين بالحى لإعادة تأهيل الشارع، رحمة بالسكان والمترددين على المنطقة.

عن الأهالى

إبراهيم عبدالله عبدالجواد

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