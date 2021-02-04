شروط الحصول على أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة

قطع أراضي عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وذلك وفقا لعدد من الشروط، كي يتمكن المواطنين من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة، رغبة في البناء عليها والاستقرار بها.

وخلال السطور التالية، تتعرض «الوطن» شروط الحصول على أراضي «الإسكان» التي تطرحها داخل المدن الجديدة.

شروط الحصول على قطعة أرض

حيث تتمثل شروط الحصول على قطعة أرض ضمن طرح «الإسكان» في: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ولا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

ويجب ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للتقدم للحجز أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر».

وتيسيرا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، ولم يستطيعوا تحمل تكلفة الحجز بمفردهم، أتاحت الوزارة إمكانية اشتراك 4 أفراد، في حجز قطعة أرض واحدة.

كما وفرت «الإسكان» نظام سداد يسمح المتقدم لحجز قطعة أرض، سداد مقدم الحجز، يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

وقد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بـ5 مدن جديدة، خلال أيام، للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض.

وذلك بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، وهي «بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة».

ويتم طرح تلك الأراضي كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذي تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ 24 و25 يوليو 2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

والتخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان.