عبدالله رشدي يسييء لـ«الاسترونج وومان»: نساء الاستروكس

اعتاد الداعية عبدالله رشدي نشر «بوستات» وفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة الجدل في المجتمع، وآخرها ما كتبه عبر حسابه الرسمي عل فيس بوك، مخاطبا الرجال بقوله: «لا تتزوج بامرأة تفضّل العمل عند الناس على العمل في منزلها».

«اتركها لـ بابي ومامي»

لم يكتف رشدي بهذه الكلمات، التي أثارت غضب الكثير من متابعيه ومستخدمي فيس بوك، حيث أضاف: «لا تتزوج تلك التي تقول لك شغل البيت مش فرض عليّا، اتركها لـ بابي وماي لتنير لهما حياتهما، ولا تدخل معها في نقاش، فقط ابتعد عنها».

كثير من متابعي رشدي، اعتبروا منشوره هجوما لا يليق بـ«رجل دعوة»، فضلا عن مخالفته للسنة النبوية بشكل صريح في طرحه لقضية عمل المرأة، بينما اعتبر آخرون أنّ أسلوبه الدعوي لا يتناسب مع العصر الحالي، حيث تضطر المرأة للعمل داخل منزلها بسبب المسؤوليات التي فرضها عليها الزواج، ومنها غياب الزوج فترات طويلة عن المنزل من أجل العمل، وتوفير حياة كريمة لأسرته

متابعون يهاجمون رشدي

علّق حساب يدعى «ضياء رشاد» على منشور رشدي، رافضا أسلوبه الساخر الذي قال إنّه مرفوض من شخص «أزهري»: «اتركها لـ بابي ومامي، أسلوب ساخر مرفوض من أزهري يعظّ بالود واللين».

وكذلك علّق حساب آخر باسم «محمد محمود»، قائلا: «يا شيخ strong independent womwn»، ليرد رشدي ردا صادما: «ستروكس قصدك».

رفضت السيدات والفتيات ما جاء في منشور رشدي، الذي اعتبرنه هجوما غير مبرر على النساء، وعلّق حساب باسم «غدير صلاح»: «فين المشكلة في العمل حضرتك، إذا كانت المرأة قادرة على التوفيق بين منزلها وعملها، ما اختلفنا أن الله أعطى القوامة للرجل وتحمل نفقات منزله، بس ما تمنع من المشاكة في تحمل المصاريف بالأوضاع والظروف الصعبة».

حسابات أخرى اعتبرت «رشدي» يسعى لـ«شو إعلامي» بالحديث عن مثل هذه القضايا، حيث علّق حساب باسم «على مهنى»: «كان بيعجبني نقاشك ورأيك في قضايا المرأة، ومحاولاتك لإثبات إن الدين كرّم المرأة، بقيت حاسس ان كلامك عن المرأة من باب الشو الزيادة، وقضايا الخلاف الكبير اللي هتجيبلك كومنتات ونقاشات، الدين فيه قضايا كتير محتاجة تتناقش يا فضيلة الشيخ».

حساب آخر باسم «آلاء ضيف» اتهم «رشدي» بأنّ أسلوبه منفر، قائلة: «أسلوبك منفر جدا، ربنا يرزقك بلين الكلام».

ورغم الجدل الكبير الذي تسبب به منشور الداعية، بطرحه لقضية عمل المرأة على هذا النحو، لكن التعليقات عبر صفحته، تضمنت الكثير التي دعمت رشدي في رأيه بعمل المرأة.