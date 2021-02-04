اليوم.. وزيرة البيئة تبحث مشاكل الصيادين في الغردقة

تستقبل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، عددا من الصيادين بمقر جهاز شئون البيئة بالغردقة، وذلك خلال زيارتها للمدينة لبحث المشكلات التي تواجه المحميات الطبيعية، كما تتفقد عدد من المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

وكانت وزيرة البيئة، قد زارت أمس، مدينة الغردقة والتقت اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مدن المحافظة، ومخالفات الصيد والصيد الجائر وعمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة بحث تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

ومن المقرر أن تجري وزيرة البيئة اجتماعا مع مدير فرع البحر الأحمر، ومديري المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولي جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.

وتبحث وزيرة البيئة عددا من الموضوعات المهمة، يأتي على رأسها الانتهاكات البيئية التي تمت الأيام الماضية بمحمية «جبل علبة» وتنظيم رحلات الصيد المخالفة لصيد الغزال والأرانب، وينتظرها أيضا ملف رفض التفتيش البحري بالغردقة الترخيص لعدد كبير من لنشات الدوريات التابعة للمحميات لعدم وجود ميكانيكي بحري على كل لنش كشرط للترخيص للنشات التي تعمل في الدوريات البحرية بإدارة محميات البحر الأحمر، وكذلك زيادة معدل حوادث نفوق الكائنات البحرية من الثديات البحرية والدلافين والسلاحف والحوث القاتل الكاذب بالرغم من تراجع الأنشطة السياحية البحرية التي تتميز بها منطقة البحر الأحمر بسبب جائحة كورونا.