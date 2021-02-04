رئيس «سكر نجع حمادي»: نوفر 1800 وظيفة ونستعين بعمالة موسمية

قال المهندس الظافر أحمد، رئيس مصنع سكر نجع حمادي بقنا، إنّ المحافظة تتوقع توريد نحو مليون و250 ألف طن قصب بنجع حمادي فقط، حيث تعّصر مصانع المحافظة نحو 4 ملايين طن بإنتاجية 500 ألف طن سكر، ومصنع نجع حمادي ينتج سكر أبيض وسكر بني ومولاس، والسكر البني يجري تصديره للخارج، موضحا أنّ مصنع سكر نجع حمادي يوفر 1800 فرصة عمل، ويستعين بعمالة موسمية.

وأضاف أحمد، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: «نتبع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وتشمل نحو 13 مصنعا، بينها مصانع للتقطير والكيماويات، ويحول المولاس إلى كحول إيثيلي وخل، إضافة إلى مصنع آخر ينتج حلويات».

وتابعة أنّ شركة السكر في المحافظة تعصر نحو 8 ملايين طن من القصب، أي ما يمثل 40% من احتياجات مصر من السكر، مشيرًا إلى أنّ الأسعار تحددها وزارتي التموين والمالية حسب الظروف، أي أنّ الشركة لا تعتبر العامل الأساسي في تحديد سعر توريد القصب.

وأردف المهندس الظافر أحمد رئيس مصانع السكر في محافظة قنا: «قنا بها ما يكفيها من القصب، وبالتالي لا نحصل على إنتاج مصانع من محافظات أخرى»، مشيرًا إلى أنّ مصنع نجع حمادي أُنشئ في العام 1897م ويعمل حتى الآن، وجار تطويره على مراحل مختلفة، وكان التطوير الأكبر في عام 1997، حيث أُعيد إنشاؤه مرة أخرى، لكنه ما زال يضم مبانٍ ومعدات بوضعها القديم.