قيادات قنا تشهد افتتاح محطة الصرف الصحي في «قفط» بتكلفة 167 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الإفتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط، والذي تم تنفيذه تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ قنا، أن المشروع يتكون من محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسدة ومحطات رفع وخطوط طرد وعدايات وشبكات إنحدار وأحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاه.

وتصل الطاقة الإستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣/يوم، ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع حوالي 120 ألف نسمة بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 167 مليون جنيه.

وشدد الداودي على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع، وقدم محافظ قنا خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين على جهودهم المتميزة لانهاء مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار انه سيتم افتتاح مشروع الصرف الصحى بمدينة نقاده خلال الفترة القليلة القادمة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له ١٦ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه ، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، البالغ عدد سكانها ١٨٤ ألف نسمة

وأكد المحافظ أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابعها بصفة مستمرة لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة حيث بلغ اجمالى الإستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا ٦.٤ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب ويجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه مضيفا انه تم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروعا أخر.

وحضر الافتتاح المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس رجب عرفه، رئيس شركة مياه الشرب، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ والاستاذ محمد موسي رئيس مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.