ثاني مستشفى بالمحافظة.. الأطقم الطبية في «حميات قنا» تتلقى لقاح كورونا

بدأت مستشفى حميات قنا، كثاني مستشفى عزل في المحافظة، اليوم، في إعطاء لقاح كورونا للمستفيدين من الأطقم الطبية، في حضور الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

يأتي ذلك انطلاقا من خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع الفرق الطبية، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، بضرورة أن يكون الفريق الطبي أول من يستفيد من لقاح كورونا؛ لدورهم الهام في التصدي لكورونا.

كان الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، من أوائل الفريق الطبي الذي تلقى لقاح كورونا، عقب توقيع الكشف المبدئي عليه، والاطمئنان على العلامات الحيوية له، وتوقيعه على الموافقة المستنيرة.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، أن وصول لقاح كورونا إلى مستشفى حميات قنا يعد خطوة هامة من أجل حماية الفريق الطبي، الذي يمثل خط الدفاع الأول، والحصن الأمين على صحة المواطنين.

يذكر أن مستشفى قفط التعليمي قد بدأت منذ أيام في إعطاء لقاح كورونا للفريق الطبي، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة في ذلك.

وتلقى وكيل وزارة الصحة بقنا، الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى قفط التعليمي، عقب تنفيذ الإجراءات المتبعة في مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية، والاطمئنان على الصحة العامة.

ونوه «تاوضروس» إلى أن تلقي لقاح كورونا يعد تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي تهدف إلى إعطاء اللقاح لمقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الطبي بالمحافظة، الذين هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.