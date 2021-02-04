روبي تظهر بـ«رباط ضاغط» بيدها.. ومتابعون: حادثة ولا مشهد من مسلسل

ظهرت الفنانة روبي في أحدث صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وهى تضع إحدى يديها في «رباط ضاغط» ومستندة بجسدها إلى الحائط، دون أن توضح هل يتعلق الأمر بوجود إصابة في يدها، أم الأمر ضمن إحدى مشاهد تصوير مسلسلها الجديد «شقة 6.. العين الثالثة».

نجوم يشيدون بجمالها

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات المتابعين للفنانة روبي سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، أبرزهم الفنانة منى زكي التي قالت لها «تجنني دايمًا»، وخاطبتها الفنانة روجينا بعبارتها الشهيرة من مسلسل البرنس «ياعمري».

ووصف الفنان عباس أبوالحسن الصورة بأنها «مشهد جميل»، فيما دعا لها المتابعين من خارج الوسط الفني بالشفاء بسبب إصابة يدها، وتساءل أخرون إذا كانت هذه إصابة حقيقية أم من كواليس تصوير عمل ما.

تشارك في مسلسل رمضاني

وسأل بعض المتابعين الفنانة روبي إذا ما كانت الصورة قديمة خصوصًا وأنها تعرضت لكسر في يدها الشهر الماضي؟، وكانت روبي في يناير الماضي تعرضت لحادث أسفر عن حدوث كسر في يدها بالتزامن مع عودتها إلى عالم الغناء مجددًا وإعدادها ألبوم غنائي جديد، وظهرت روبي، بصحبة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور والفنان أكرم حسني، داخل الاستديو، وهى مصابة بكسر في يدها، خلال التحضير لأغنية جديدة.

وتستعد الفنانة روبي للمنافسة في رمضان 2021 من خلال مسلسل «شقة 6.. العين الثالثة» والذي ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، ويتضمن عدد من النجوم منهم صلاح عبدالله، شريف سلامة، رحاب الجمل، محمود البزاوي، ملك قورة، حمزة العيلي، هيا فياض، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.