«ياولا» كوميكس ساخر على «السوشيال ميديا» حولته روبي إلى أغنية في 2021

«ياولا» من أشهر الكوميكسات التي يتم استخدامها عبر مواقع السوشيال ميديا من خلال صورة للفنانة روبي، وهى ترقص بإحدى حفلات عيد ميلاد الفنانة درة منذ نحو عامين، ونظرتها الجذابة التي تحمل في دلالتها المكر والذكاء وكشف نوايا من يتكلم معها، الأمر الذي دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين يستخدموها بشكل ساخر فيما بينهم.

وتستعد الفنانة روبي، لاستغلال انتشار كوميكس صورتها من خلال تجهيز أغنية جديدة تحمل اسم «ياولا» من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتم تسجيل الأغنية تمهيدًا لتضمينها ضمن الألبوم الغنائي الخاص بها.

ألبوم جديد سيتم طرحه قريبًا

وتعمل الفنانة روبي، على إعداد ألبوم غنائي جديد، وتسجيل عدد من الأغنيات تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد عيد الحب في شهر فبراير المقبل، والذي تتعاون من خلاله مع المنتج وليد منصور، وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير.

وتستعد الفنانة روبي، لاختيار عدد من أغنيات الألبوم لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى الطريقة التي دائمًا تنجح روبي في جذب المشاهدين بسبب كليباتها المميزة منذ انطلاق مشوارها في عالم الغناء أبرزها «ليه بيداري كده، يالرموش، أنا عمري ما استنيت حد».

وتعيش الفنانة روبي، حالة من الانتعاش الفني من خلال استعدادها لبطولة مسلسل «شقة 6.. العين الثالثة» والمقرر له أن يخوض ماراثون موسم دراما رمضان 2021 والذي ينتمي المسلسل لنوعية الإثارة والغموض والتشويق.

تنافس في ماراثون دراما رمضان بمسلسل جديد

مسلسل «شقة 6.. العين الثالثة» بخلاف روبي، يتضمن عدد من النجوم منهم صلاح عبدالله، شريف سلامة، رحاب الجمل، محمود البزاوي، ملك قورة، حمزة العيلي، هيا فياض، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.