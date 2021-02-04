فض حفلي زفاف ومصادرة 91 شيشة وغلق ٤ مراكز دروس في حملات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة، اليوم، بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن فض حفلي زفاف بقريتي «أبو حسين والحصة»، كما تمكنت الحملة من مصادرة 15 شيشة من مقهي مخالف بقرية «طاهرىة».

وأثناء مرور الحملة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهه فيروس كورونا تم تغريم 15 مواطنا الغرامة المالية الفورية المقدرة بـ50 جنيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية، فضلاً عن غلق 3 محال تجارية تعمل بدون ترخيص قانوني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة مكبرة بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة، أسفرت عن ضبط 31 شيشة من كافتريات مخالفة بقريتي صافور ومنشأة صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبره لرفع الإشغالات ومتابعه التزام إصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالتعاون مع شرطة المرافق ،، و أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر ضد مقاهي مخالفه لتقديمها الشيشه للمترددين وتم مصادرة ( ٣٠ ) شيشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأماكن متفرقة بالمدينة ،، وأسفرت الحملة عن غلق 4 مراكز للدروس بمنطقة المنشية بالمدينه وتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت رئاسه مركز ومدينة ههيا بحملة مفاجئة على الطريق العام «ههيا - الزقازيق» للإطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامه الماليه على 29 مواطنا من غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية حرصاً على صحه وسلامه الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

قامت رئاسه مركز ومدينة الحسينية بحمله للمرور على المقاهي والكافيتريات لمتابعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا ،، واسفرت الحمله عن مصادرة (15 ) شيشة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.