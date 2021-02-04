«البيئة والبحر الأحمر» تبحثان تنظيم حدث عالمى للترويج لسياحة الغطس

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمتابعة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة وبحث تنظيم حدثًا عالميًا للترويج لسياحة الغطس بالمحافظة ضمن حملة «ايكو ايجيبت»، و تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، في حضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقشت «فؤاد»، سبل تفعيل خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بالمحافظة من أجل دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة.

وأكدت أهمية التنسيق بين قطاعى البيئة والسياحة لوضع معايير واشتراطات بيئية للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي.

واشادت بالتعاون بين الوزارة والمحافظة وجمعية «هيبكا»، فى إدارة منطقة «صمداي»، بمحمية وادي الجمال كأحد نماذج مشاركة الإدارة البيئية مع الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة مما أسفر عن نتائج ايجابية فى حماية المنطقة وتميزها سياحيا مع الحفاظ على استدامة مواردها .

كما اتفقت وزيرة البيئة مع محافظ البحر الأحمر على البدء فى الإعداد لإطلاق أنواع مختلفة من السياحية البيئية وخلق مقاصد جديدة لها بالمحافظة والترويج لها عالميا ضمن حملة إيكو ايجيبت للترويج لها عالميا.

كما تناول الاجتماع مناقشة عددا من المشروعات السياحية العاملة بالمحافظة ومدى التزامها بدراسات تقييم الأثر البيئى والتزامها بقانون البيئة.

وشددت وزيرة البيئة على التزام الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية بالمحافظة حيث اتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاشتراطات البيئية بالمشروعات السياحية للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية للحفاظ على سلامة الأنظمة البيئية و منع الممارسة العشوائية للأنشطة والذى يضمن حماية البيئة البحرية و جودة المنتج السياحى .

من جانبه، رحب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأشاد بتعاونها المستمر، والتنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة، وأثنى على جهود الوزيرة لتطوير العمل البيئي وجعله فرصة حقيقية للتنمية، وخاصة أنشطة دعم السياحة البيئية.

وأشار «حنفي» إلى أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع جمعية هيبكا، والعديد من منظمات المجتمع المدنى لرفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تغيير سلوكيات المواطنين.