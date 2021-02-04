الكنيسة الأسقفية تعيد خدمة السجون بعد انقطاع بسبب كورونا

واصلت خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تقديم الدعم المعنوي وتسديد احتياجات النزلاء بمنطقة سجون القناطر الخيرية بعد فترة انقطاع بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة: زرنا اليوم 3 سجناء وبدء الإفراج عن سجين أجنبي

من جانبها، قالت سناء جميل منسقة خدمة السجون، في بيان صادر عن الكنيسة اليوم، إنّه نظرا لظروف فيروس كورونا، استطعنا اليوم زيارة 3 سجناء فقط مع التشديد على الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء الزيارة، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي عن طريق إيداع مساعدات مالية بأسمائهم في خزينة السجن، وتوصيل خطابات من السجناء إلى ذويهم والعكس.

وأشارت سناء إلى بدء إجراءات الإفراج عن مسجون أجنبي قضى فترة طويلة داخل السجن، موضحة أنّ الكنيسة تنتظر الانتهاء من أوراقه لحجز تذكرة السفر له والعودة إلى بلده.

الكنيسة: خدمة السجون تقدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية

وأوضحت سناء: «تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعي خدمة السجون شهريا، بينما يترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات الأعياد».

ولفتت سناء، إلى أنّ الخدمة تساعد في تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس، وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، حيث بدأت خدمة السجون في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من 20 عاما، وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظرا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء في مصر.

وتابعت مسؤولة خدمة السجون: «يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة بين 150 إلى 200 سجين وسجينة، وساعدت الكنيسة نحو 27 نزيلا للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم»، مضيفة: «تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إريتريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، أوغندا، أمريكا وفنزويلا».