مقرر «القومي للسكان» السابق: تحسين خصائص المواطن ستعيد مصر إلى الريادة

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن البطل الحقيقي للأمة هو المواطن المصري الذي تحمل تكلفة البناء بكل تجرد، ومن هنا كان إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة حياة كريمة في عام 2019 من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي 26 فبراير، أجرت الوزارة اجتماعا موسعا مع 19 جمعية ومؤسسة وجرى توقيع بروتوكولات وشراكات وتم رسم خريطة لمصر بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا بنسب فقر تتجاوز 75%.

وأضاف حسن في حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن مبادرة حياة كريمة تأتي في ظل إستراتيجية الدولة المصرية «مصر 2030»، والتي يعتبر أول محاورها تحسين جودة حياة وصحة المواطن المصري، من خلال الحد من الفقر والقضاء على الجوع وتحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية وتحسين خصائص المواطن المصري ومحاربة التسرب من التعليم، وهو ما سيترتب عليه استعادة مصر لمكانتها الإقليمية.

وتابع، أن دعم الدولة المصرية للفئات الأكثر احتياجا يدعم انتماؤهم للوطن، إذ جرى تطوير البنية التحتية في منازلهم وقراهم، مثل أعمال النجارة والسباكة وبناء أسقف للبيوت، وكذا الأمر بالنسبة إلى الحضانات والمدارس، مستدركًا: «الشغل ده كنا محتاجين نعمله من سنين طويلة، وفرحة الناس باللي بيتعمل في البلد مكنتش تيجي في الخيال، وفرحة الأطفال بتبقى باينة بسبب تجديد البيوت، الحاجة بقت ملونة بعد ما كانت أبيض وأسود، وتوفير الحياة الآدمية للمواطنين بيفرق في نفسيتهم ويجعل المواطن مقبلًا على العمل بشكل أكبر».