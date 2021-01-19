الشروط المطلوبة لتصبح سفيرًا لتمثيل رؤية مصر 2030

تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، ويأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد معايير الاختيار لسفراء التنمية، وفقا لما أعلنه موقع رئاسة الجمهورية.

تفاصيل اختيار السفراء لتمثيل أهداف رؤية مصر 2030 في مختلف أنحاء الجمهورية

ـ يتم اختيار مجموعة من السفراء لتمثيل أهداف رؤية مصر 2030 في مختلف أنحاء الجمهورية.

ـ يشترط أن يكون هذا السفير له نشاط مميز ومؤثر في مجتمعه أو لديه قصة نجاح ملهمة تستحق أن تكون نموذجا لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ـ وأن يكون مستعدا لتمثيل الرؤية من خلال المشاركة في الأنشطة التوعوية والحوارية والفعاليات المهمة داخل محافظته وخارجها.

ـ إن كنت ترى في نفسك سفيرا لرؤية مصر أو تريد ترشيح شخص آخر ترى أنه مؤثر في مجتمعك، املأ استمارة الترشيح وسوف تقوم لجنة مستقلة مختصة بشكل دوري باختيار سفراء رؤية مصر من الترشيحات المرسلة.

ـ إن كانت لديك قصة نجاح لها أثر إيجابي يدعم تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أو لو كنت تعرف شخصا مؤثرا في مجتمعك تريد ترشيحه ليكون سفيرا مجتمعيا لرؤية مصر 2030 املأ هذه الاستمارة.

ـ تقوم لجنة مستقلة بمراجعة الأسماء المرشحة كل فترة واختيار الأنسب.

معايير الاختيار

ـ أن يكون للمرشح دور ملحوظ يدعم تحقيق أحد أو بعض أهداف التنمية المستدامة.

ـ مدى التأثير الفعلي.

ـ أن يكون قائدا مجتمعيا.

ـ أن يكون لديه الوقت لتمثيل رؤية مصر 2030.