مصطفى سالم: لابد من وضع رؤية تشريعية متكاملة لتحقيق رؤية مصر 2030

قدم النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، التهنئة للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس والوكيلين أحمد سعدالدين ومحمد أبوالعينين، قائلا إن المهمة ستكون ثقيلة على قيادات المجلس الجديد، والمجلس السابق تحمل عبء إصدار عدد كبير من القوانين والتي وصل عددها لـ 900 قانون، وكانت داعمة لمجهودات القيادة السياسية من استقرار الدولة وبناءها، ودعم خطط الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وحماية الدولة من الأخطار الداخلية والخارجية.

وأضاف النائب مصطفى سالم، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المجلس الجديد عليه عدة مهام، ولا سيما استكمال بناء الدولة القانونية والتشريعية في الدولة، ومراجعة القوانين التي صدرـ وقياس مدى أثرها التشريعي ومردودها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى تحقيقها الأهداف التي صدرت من أجلها، مبديا أمله من إفساح أكثر للأدوات البرلمانية مثل الاستجوابات ولجان لتقصي الحقائق بشكل أكبر.

واشار إلى أنه يجب مراجعة القوانين، ولا يجوز أن يكون هناك قوانين سارية صدرت منذ 100 عام أو حتى 20 عاما دون تحديث، فالعالم يتحول بسرعة مذهلة لذلك علينا التحول، ولابد أن يكون هناك رؤية تشريعية متكاملة للخمس سنوات وليس لدور انعقاد واحد، مابين الحكومة والمجلس ووضع رؤية للتشريعات الهامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن المجلس السابق أصدر مجموعة من القوانين الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار والقيمة المضافة والجمارك والتعاقدات الحكومية، وهناك قوانين لابد من استكمالها للدفع نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وجذب الاستثمار بصورة أكبر، وهناك ملف شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة، ولا بد من الاستماع لكل الأطراف ومعرفة أسباب الخسائر والحد منها والتي تجاوزت 100 مليار جنيه.

وجه النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، الشكر للأمانة العامة بمجلس النواب لاهتمامها بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالنواب والعاملين بداية من الدخول بالمجلس، قائلا إنه جرى قياس الحرارة وتسليم الكمامة الخاصة بكل نائب وزجاجة كحول للتعقيم.