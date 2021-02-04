غلق وتشميع 24 مركزا للدروس الخصوصية في 6 مراكز بالبحيرة

نفذت اللجان المكلفة بالمرور والمتابعة على مقار الدروس الخصوصية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات موسعة لمتابعة التزام المعلمين بالقرارات الوزارية المتعلقة بها في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن بينها قرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنه 2020، الخاص بالمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة للمرور على مقار الدروس الخصوصية بإدارة بندر كفر الدوار، بالتنسيق مع الوحدة المحلية وإدارة الرقابة والمتابعة، أغلقت جميع المراكز التى تم المرور عليها وعددها 16 مركزًا. وذلك عقب المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة التمليك وسيدي شحاتة والسناهرة.

وفي إدارة أبوحمص، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق زرزارة وأرض الإصلاح وجرار، وفي إدارة كوم حمادة تم غلق وتشميع مركز لمعلم لغة فرنسية، أما في إدارة المحمودية فقد جرى غلق وتشميع مقرين.

وفي إدارة بندر دمنهور، تم المرور بنطاق أرض أدمون وبجوار الكوبرى العلوى، وتم الغلق والتشميع لعدد 3 مراكز، وفي أدارة الرحمانية تم غلق وتشميع مقر واحد.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنة 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي وقت سابق، نفذت اللجان المخصصة للمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق محافظة البحيرة، حملات موسعة، على مراكز «أبو حمص - بندر ومركز دمنهور- مركز وبندر كفر الدوار- المحمودية - إيتاي البارود - النوبارية - أبو المطامير- التحرير- الرحمانية».