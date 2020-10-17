غلق وتشميع 7 سناتر للدروس الخصوصية في أول يوم دراسة بالجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد، ونسقت أحياء الطالبية والعمرانية وشمال وجنوب الجيزة والهرم مع شرطة المرافق والإدارات التعليمية التابعة بغلق وتشميع 7 سناتر للدروس الخصوصية، وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء.

تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وصيانة 11 مدرسة

وأكّد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ كل التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب مع تأكّيد تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، لافتًا إلى توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولاً بأول.

وقال إنَّه تمت أعمال الصيانه الكاملة لـ11 مدرسة على مستوى المحافظة ودخولها للخدمه العام الدراسي الجديد وهي مدارس: "الإيمان تعليم أساسي، وعثمان بن عفان، وأبو رواش الابتدائية بمركز ومدينة كرداسة، ومدرستي طهما الزراعية والمهنية الزراعية بمركز ومدينة العياط، ومدرسة أطفيح الزراعية بمركز ومدينة أطفيح، ومدرسة أبو غالب الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، ومدرسة عمر مكرم الابتدائية بحي العمرانية، ومدرسه الشهيد عمرو عبدالمجيد بحي بولاق الدكرور، ومدرسة طلعت حرب بحي العجوزة، ومدرسة أاكتوبر المهنية بمدينة 6 أكتوبر".

وشملت المدارس التي من المقرر دخولها الخدمة هي: "مدرسة براعم مصر الرسميه لغات، ومدرسة الجيل الجديد تعليم أساسي، ومدرسة رياض الصالحين ثانوي، والسلام الرسميه لغات وذات النطاقين تعليم أساسي، وطارق بن زياد الرسميه لغات، وخديجة بن خويلد تعليم أساسي، وأحمد شوقي ثانوي، و6 أكتوبر تجريبي متميز، ومدرسة القادة تعليم أساسي، والمصرية اليابانية بالحي الثالث والصديق تعليم أساسي، والفيروز تعليم أساسي، والإمام محمد عبده الثانوية، والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر، ومدرسة عز الدين الفقي إعدادي والزهراء الابتدائية المشتركة، وترسا الابتدائية المشتركة، والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس، ومدرسة كرم نوفل، وعرب الهايرة، وغمازة الصغرى تعليم أساسي، ومدرسة عبدالكريم خضر الثانوية المشتركة، وعرب أبو ساعد الابتدائية، والشهيد المجند سيد إبراهيم عيد تعليم أساسي بمركز ومدينة الصف ومدرسة الأبطال تعليم أساسي، والمنال الإعدادية، ودار الهدى الرسمية لغات، والزيدية الحديثة تعليم أساسي، و6 أكتوبر الابتدائيه بمركز ومدينة أوسيم، ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم أساسي، وعمر بن الخطاب الابتدائية، والشيخ عبدالعظيم فشول تعليم أساسي، والزيني تعليم أساسي، وعزبة قرني تعليم أساسي، وحمزه بن عبدالمطلب تعليم أساسي وصول الابتدائيه المشتركة، والصالحية منية الرقة الابتدائيه واطفيح الابتدائية الحديثة المشتركة، وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح، ومدرسة الإبداع الإعدادية، ودار الأرقم تعليم أساسي، والأصدقاء الثانوية، والشهيد أحمد محمد إبراهيم مرسي، والياسمين تعليم أساسي، والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة العياط، ومدرسة العمدة عبدالرحمن أبو المجد طلبة ثانوي، وميت رهينة الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين، ومدرسة الأمل الابتدائية، والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشأة والقناطر، ومدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية، ومدينة الباويطي ومدرسة الإسراء الإعداديه ونور المعارف تعليم أساسي، والصفا والمروة تعليم أساسي وجزيرة الوراق الحضر، وعباس العقاد بحي الوراق، ومدرسة الوسام الرسمية لغات والنهضة المتميزة لغات بحي جنوب الجيزة، ومدرسة الاتحاد تعليم أساسي، ونور الحرية بحي شمال الجيزة، ومدرسة الفراعنة الرسمية لغات، وأحمد بهجت الرسمية للغات بحي الهرم ومدرسه الكرامه الثانويه بنات والقدس تعليم اساسي بحي العجوزه ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، والأحلام تعليم أساسي بحي بولاق الدكرور، ومدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بحي العمرانية.