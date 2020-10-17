غلق وتشميع 5 "سناتر" دروس خصوصية في حملة بدمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة استهدفت عدة مناطق بمدينة دمياط، اليوم السبت، أسفرت عن غلق وتشميع 5 "سناتر" للدروس الخصوصية، لمخالفتها للقانون.

جاءت هذه الحملة في إطار التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، ضمن الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

ورصدت "الوطن" إجراءات وزارتي التنمية المحلية والتعليم، لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، والمتمثلة في تكثيف الحملات، من قبل الأحياء، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لغلق أي سنتر مفتوح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس، من غلق وتشميع للمركز، تحرير محضر وغرامة ضد المخالفين، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مراكز الدروس "السناتر"، للتعامل معها، ومنع التجمعات، حفاظاً على سلامة الطلاب، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى البدائل التي توفرها وزارة التربية والتعليم، مثل مجموعات التقوية والمنصات التفاعلية، كما أعلنت الوزارة أنّ العام الدراسي الحالي هو عام تقدير المعلم ومكافأته، وعام عودة الهيبة للمدرسة، مع تخصيص رقم "واتس آب" 01150606783 للإبلاغ عن أي شكاوى، أو رقم الخط الساخن 15330 للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية، وتوعية أولياء الأمور بأهمية المدرسة، وخطورة السناتر، والعمل على حماية الأسر من استنزافهم وأبنائهم في مراكز الدروس الخصوصية.