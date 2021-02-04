على قد الإيد.. هدايا لعيد الحب بتكلفة لا تتعدى 200 جنيه

يحتفل الكثيرون بمناسبة عيد الحب في منتصف شهر فبراير، ويحرص في تلك المناسبة المتزوجين أو المخطوبين على مهاداة بعضهم البعض وقضاء تلك المناسبة بالخروج للتنزه وقضاء وقت ممتع، كما يحرص الأصدقاء على مهاداة بعضهم البعض في تلك المناسبة، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، أفكار لهدايا للسيدات والرجال بقيمة لا تتعدى 200 جنيه، حتى يسهل على الراغب في المهاداة شراءها، كالتالي:

هدايا للسيدات

مجوهرات وإكسسوارات

يعد ارتداء الإكسسوارات من أكثرالأشياء التي تهتم بها السيدات، تفضل السيدات ارتداء المجوهرات والإكسسوارات عند الخروج من المنزل، كما يحرص الكثير منهم على تجنب ارتداء الذهب ويحرصون على ارتداء الإكسسوارات أو الفضة، لذلك يمكن شراء قطهة إكسسوار بقيمة لا تتعدى 200 جنيها.

وتبدأ أسعار الخواتم من 70 جنيها في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين، كما تبدأ أسعار السلاسل من 120 جنيها وتختلف أنواعها باختلاف أسعارها حتى تصل إلى 200 جنيه.

العدسات اللاصقة

وتحرص الكثيرمن السيدات على استخدام السيدات من محبي استخدام العدسات اللاصقة، وتبدأ أسعار العدسات اللاصقة من 100 جنيه في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين وتختلف أنواعها باختلاف أسعارها حتى تصل إلى 200 جنيه.

هدايا للرجال

الساعات

يحرص الكثير من الرجال على ارتداء الساعات وتبدأ أسعار الساعات الرجالي والحريمي في المتاجر من 150 جنيها فيما فوق، وتختلف الساعات في أنواعها، منها ذات العقارب ومنها الرقمية.

النظارات الشمسية

يأتي فصلالصيف ويكون استخدام النظارات الشمسية أمر لابد منه، ويحرص الكثير من الرجال على ارتداء النظارات الشمسية حتى في فصل الشتاء، وتبدأ أسعار النظارات الشمسية في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين من 150 و170 و200 جنيه.

محفظة نقود

تبدأ أسعار المحافظ في المتاجر ومواقع التسوق أون لاين من 50 جنيها، وتتدرج أنواعها باختلاف أشكالها حتى تصل إلى 200 جنيه.