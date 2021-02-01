تامر عاشور يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الحب: «بقول عادي»

حل الفنان تامر عاشور ضيفا على كل من وائل منصور ومنة عامر في برنامجهما «عيشها بإنرجي» على «راديو إينرجي 92.1»، حيث كشف خلال اللقاء، عن تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ، الذي تدخلت نقابة المهن الموسيقية لحله، ولكن كان ذلك دون جدوى.

طرح ألبومه الذي سيضم 10 أغاني جديدة

وكشف تامر عاشور، خلال اللقاء، عن المفاجأة التي يحضرها لجمهوره في «عيد الحب» المقبل، حيث يستعد لطرح ألبومه الذي يضم 10 أغاني جديدة، مؤكدا أن الألبوم أصبح شبه جاهز، وأن بعض الأغاني تحمل موضوعات «مش دراما» على حد قوله، ولكن تأخير طرح الألبوم يعود لظروف الكورونا، خاصة أنه يفضل أن يطرح الألبوم ويقيم حفلات بعد طرحه وهو ما يصعب القيام به خلال الفترة الحالية.

يجب إنشاء هيئة لحماية صناعة الموسيقى

وعن تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ، قال عاشور إن النقابة أصبحت طرفا بالخلاف الآن، وحاولت أن تحله، ولكن دون جدوى، شارحا أن أصل الخلاف يعود لتعاقده مع شركة سارة الطباخ على إنتاج ألبومين بميزانية ضخمة، وهو ما تقاعست عنه الشركة، واقترح عاشور ضرورة إنشاء هيئة لحماية صناعة الموسيقى من بعض المدعين اللذين يعدون بإنتاج ألبومات دون القيام بذلك.

وأكد تامر عاشور على أن النقابة أبلغت الطباخ بضرورة حل الخلاف من جهتها، خصوصا وأن التقصير يأتي من جهة شركتها.

لن أتوقف عن التلحين لمغنيين آخرين

وأشار تامر عاشور إلى مهنة التلحين التي يجيدها، قائلا إنه يستمتع بها كثيرا، ولن يتوقف عن التلحين لمغنيين آخرين، «مش بضايق تماما من أغنية لحنتها لمغني تاني ونجحت، لأنه يعتبر نجاح ليا أيضا».

وكشف تامر عاشور أنه سيطرح في عيد الحب أغنية جديدة تحمل اسم «بقول عادي».