خالد صديق: 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه جرى إنهاء أعمال تطوير 312 منطقة عشوائية غير آمنة بواقع 195 ألف وحدة سكنية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة جديدة وهي عواصم المحافظات والمدن الرئيسة إذ تشمل جميع أنواع العمران مثل العشوائيات والمحاور والإسكان الاجتماعي والإسكان فوق المتوسط.

وأضاف صديق في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «أحيانا نتعرض للوم بسبب التطوير العمراني للعشوائيات بشكل أكبر من العمران العادي، لكن المشروعات الاستثمارية التي ندشنها تتحمل تكلفة مشروعات تطوير العشوائيات، وسنوفر كل احتياجات الشعب، ولن يقتصر دورنا على تطوير المناطق العشوائية فقط، لكننا نطور المناطق المخططة».

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة المصرية بها 227 مدينة بأكثر من 417 ألف فدان تقدر مساحة المناطق غير المخططة فيها بنسبة 40%، أي أنها تحتاج إلى شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة، بتكلفة تقديرية 318 مليار جنيه.

وأردف المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق ليس معنيا بمشروع تطوير القرى الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة قدرها 515 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير عواصم المدن والمحافظات بتكلفة تقدر بـ200 مليار جنيه.

وأوضح، أنه يجري العمل على استغلال الأطراف قبل أن تتحول إلى مناطق عشوائية: «دائما ما تظهر العشوائيات على الأطراف، وهنعمل كردون للمناطق دي في العمران قبل ما تتحول لعشوائيات، لأنها تحتوي على أماكن تصلح للبناء، وعمومًا فإننا سننتهي من تطوير المناطق غير المخططة في غضون 10 سنوات، أما المناطق العشوائية غير الآمنة فإننا سننتهي من تطويرها في النصف الأول من هذا العام».