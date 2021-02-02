تطوير العشوائيات: طرح مشروعات سكنية على غرار «الأسمرات» و«بشاير الخير»

تزامنا مع اهتمام الدولة بإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات، ممثلة فى صندوق تطوير العشوائيات، ومنها مشروعي «الأسمرات» و«بشاير الخير» بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والإرتقاء بالخدمات المقدمة بها.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 بتشكيل عدد 3 لجان لإدارة الملف حيث تم تشكيل اللجان الآتية:

1- لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية برئاسة السيد دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء.

2- لجنة رئيسية لإدارة المشروع برئاسة السيد المهندس المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية – رئاسة مجلس الوزراء.

3- لجنة تقنين أوضاع التعامل مع ملكيات الأراضي برئاسة السيد اللواء أ.ح. مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة.

وفي هذا الشأن تم عقد إجتماع موسع بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية اليوم الثلاثاء 2/2/2021، للجنة الرئيسية المشكلة برئاسة السيد المهندس المدير التنفيذي للصندوق، وبحضور السادة:- رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني- ممثلين عن وزارة التنمية المحلية- ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- السادة سكرتيري عموم محافظات (القاهرة / القليوبية / دمياط / السويس / كفر الشيخ / الدقهلية / الشرقية / الغربية / المنوفية / قنا / المنيا / سوهاج / الفيوم / الأقصر).- المركز القومي لبحوث افسكان والبناء- ممثلي مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء.

وذلك لمراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه.

كما تشرف اللجنة على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.

وأسفر الإجتماع عن الملخص التنفيذى المخطط للمرحلة العاجلة، بموجب 14 محافظة، بإجمالى 42 موقع، ومساحة إجمالية لمسطحات التنمية بلغ 2094، بالإضافة إلى 165082 وحدة سكنية مقدمة، 109269 وحدة إسكان اجتماعى، و37043 وحدة إسكان متوسط، و18770 وحدة إسكان إستثمارى.