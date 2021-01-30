«تطوير العشوائيات»: مشاركة الأهالي أنسب وسيلة لتطوير عواصم المحافظات

قال إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه كان هناك العديد من المحاولات لتطوير ملف العشوائيات لعقود طويلة، ولكنها كانت تبوء بالفشل دومًا، نظرًا لعدم دراسة الملف بشكل كامل، حيث تبين بعد نقل سكان المناطق العشوائية لأماكن جديدة بأنهم يشتكون من نقلهم في أماكن بعيدة وغير متوفر بها الخدمات ووسائل المواصلات.

مشاركة الأهالي أنسب الحلول

وأضاف إيهاب الحنفي، خلال لقاء عبر«سكايب» ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنه بعد دراسة كل التجارب السابقة جرى الوصول إلى أن أنسب الحلول هو التطوير بالمشاركة مع الأهالي، وأن يكون المشروع متكامل الخدمات على غرار الأسمرات وبشائر الخير، من الخدمات الدينية والتعليمية ومنافذ البيع والمخابز والملاعب واستخراج الأوراق الشخصية.

الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة نهاية العام

وأشار إلى أن الصندوق يعمل وفقا لثلاث مراحل، عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى، لافتا إلى أن المرحلة العاجلة تنفذ حاليا وهي تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتتكون من 4 درجات خطورة، بإجمالي 357 منطقة، جرى الانتهاء من 312 منطقة، وباقي المناطق في نهاية العام.

37% من العمران في مصر غير مخطط

ولفت إلى أن المرحلة المتوسطة هي تطوير المناطق العشوائية غير المخططة والأسواق العشوائية، وتمثل 37% من العمران في مصر، و1105 أسواق، لافتا إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات سيسرع من المرحلة الثالثة طويلة الأجل.

المشروع سيحسن الصورة البصرية للمحافظات

وأوضح المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من شأنه تحسين الصورة البصرية والعمرانية لها، مشيرا إلي أن مشاركة الأهالي أنسب وسيلة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.