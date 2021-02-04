انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع اعتبارا من بعد غد السبت 6 فبراير، بكل محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.

وأكد أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤس الماشية ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية؛ القصير أكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا؛ وناشد المزراعيين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التي تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطري، وأضاف محمود أنه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني وتأتي هذه الحملة إمعانا في السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعثراته المختلفة؛ وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.