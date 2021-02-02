الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي المشمش يجب مراعاتها خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من أشعة الشمس

6- استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة، لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد

أشجار المشمش التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر+ 1 ك سلفات ماغنسيوم

الراية الثانية: 2 ك نترات كالسيوم

الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة السنة الثالثة 18 لتر/ الشجرة السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

برنامج الري

هنا في هذا الشهر، يتم الري مرة كل 10 أيام، يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر، بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري) 30 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية، ومعرفة نوع الحشرة، والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب، ويتم مقاومتها كما سبق

2- مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد إجراء عمليات التقليم

3- رش البياض الدقيقي، رش كبريت ميكروني 3جم /لتر ماء

4- مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة

5- مكافحة تثقب اوراق المشمش رش دولف بمعدل 50سم / 100 لتر ماء.