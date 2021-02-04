الأثار تستعد لنقل تمثال أبوصوير الأثري بالإسماعيلية..«صور» 

قالت مصادر، إن وزارة الآثار تستعد لنقل تمثال أبو صوير الأثري من مركز شرطة أبوصوير الي أحد المتاحف التابعة للوزارة بعد قرار النيابة العامة بتسليمه للوزارة لثبوت أثريته.

وكانت لجنة من خبراء وزارة الآثار، ضمت كل من نصر جبريل إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز وإيهاب محمد رفاعى مدير ادارة الأحراز ومحمد صبحى عبدالله مفتش آثار إدارة المضبوطات الأثرية، عاينت التمثال المتحفظ عليه وتأكدت من أثريته.

وفحصت اللجنة التمثال داخل مركز شرطة أبوصوير وسلمت تقريرا مفصلا للنيابة العامة ضم أدلة حول أثرية التمثال وتاريخه.

ومن المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة، تبين لها العثور على تمثال من الجرانيت الأشهب على هيئة أسد بوجه آدامي رابض على قاعدة مستطيلة، و يرتدي النمس وتزينه حية الكوبرا ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين.

ويفتقد التمثال جزءًا من قاعدته الامامية مع قدميه الاماميتين، ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وارجله ومخالبه وكذا على الوجه الآدمي له،كما اتضح وجود كتابة هيروغليفية على جسد التمثال.

وبلغ طول التمثال ١٨٥ سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الاماميتين، وتاريخيا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ وتعديلاته، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وضبطت وحدة مباحث أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال تمثال أثري بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل نحو عدة أيام.

وبتكثيف التحريات، تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية غير معلومة إلي الآن منذ فترة طويلة، ونُقل إلى الإسماعيلية ودُفن في منطقة زراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين، بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم.