وزير الآثار: مصر مظلومة سياحيًا.. وكورونا أربك الحسابات

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إنّ السياحة منظومة عامة وثقافة كبيرة، ومصر كلها مظلومة سياحيا وليس محافظة بعينها، مضيفا أنّ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أربك حسابات الوزارة، والدولة تسعى بكل قوتها للانطلاق بالسياحة والآثار، ومن هنا جاء دمج الوزارتين في واحدة.

وأضاف العناني، خلال إلقائه بيان وزارته الخاص بالجهود والإنجازات، ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ الاستثمارات السياحية متوقفة حاليا بسبب ما حدث في العالم جراء جائحة كورونا، فالمستثمر «متخوف من المستقبل»، موضحا أنّ اللجنة الوزارية تضم 9 وزارء لتحريك الملف، لكن كورونا حوّل الأهداف وأوقف خطط تعظيم القطاع.

وأكد العناني أنّ قانون التراخيص السياحية مهم، لتشجيع حركة الاستثمار السياحي، حيث يكون التعامل مع وزارة السياحة فقط، وتكون هي المنوطة وتتعامل مع الجهات المختلفة.

وانتقد الوزير، منظومة التشريعات السياحية والقوانين، مؤكدا أنّها قديمة وجرى تشريعها منذ أكثر من 40 سنة، ونحتاج إلى بنية تشريعية جديدة.

وأكد العناني أنّه «ليس صاحب فضل في افتتاح مشروعات المتاحف، وإذا قلت ذلك فأنا كاذب، هذا جهد دولة»، ولفت إلى أنّ دخله «صفر» في الآثار منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا، موضحا أنّ المجلس الأعلى للآثار تمويله ذاتي من التسعينيات.

وفيما يتعلق بالآثار، أكد العناني أنّ مصر «عايمة على آثار»، وتحتاج إلى موازنة دولة موازية لاستخراجها، ومنذ شهر مارس التمويل صفر ونحصل على تمويلات خارجية.