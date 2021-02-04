وزير الآثار: ملناش علاقة بـ«كايرو آي».. ولو اتعرض علينا نرخصه هنرفض

فاجأ الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعضاء مجلس النواب، الذين انتقدوه لموافقته على مشروع «كايرو آي»، قائلا إنّ الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع».

وأكد الوزير، خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب خلال الجلسة العامة، أنّ مشروع «كايرو آي»، لا يقع في اختصاصات وزارة السياحة ولا الأرض التي عليها المشروع سياحية، كما لم يحصل على ترخيص من الآثار.

وتابع العناني، ردا على تعليق النواب بشأن حضوره حفل تدشين المشروع، قائلا: «حضرت الاحتفالية بناءً على دعوة من الدولة، وكان يجب أن أحضر».

وكشف وزير السياحة، عن أنّ جهاز التنسيق الحضاري لم يدرس الموضوع ،وإذا عرض على الوزارة فلن أمنحه ترخيص، متابعا: «الفكرة كويسة، ولا زلنا ندرس الموقف».