محافظ بني سويف يوجه برعاية مريض نفسي احتجزته اسرته داخل غرفة مغلقة

رصدت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة بني سويف، نشر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا يتضمن احتجاز أسرة ابنها المريض، داخل غرفة بمنزل أسرته، بقرية بني محمد التابعة لقرية انفسط بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وقالت مها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان، إنه فور تكليف المحافظ تم التنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المختصة لسرعة بحث الموضوع والوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة، واتخاذ اللازم من الإجراءات والخطوات المطلوبة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للمواطن المذكور الذي يقيم بإحدى قرى مركز الواسطى.

وتبين من زيارة الوحدة لمنزل الأسرة الذي يتكون من 3 طوابق، أن عدد أفرادها 4 أفراد، أصغرهم المذكور «خ. م . إ»، 33 عامًا، وأن الأسرة تمتلك مساحة 2 فدان أرض زراعية.

كما تبين من المعاينة أن المواطن مريض نفسياً، وفي وضع اجتماعي وصحي يتطلب التدخل السريع، خاصة وأنه محتجز داخل غرفة مغلقة غير صالحة للمعيشة.

وعلى الفور تم فتح باب الغرفة ورفع القمامة المتواجدة داخلها، وتوفير مستلزمات المعيشة من ملابس وأغطية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، فضلا عن استدعاء أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على الشاب وتوفير العلاج اللازم لحالته الصحية، بالإضافة إلى الاتفاق مع مسؤولى الجمعية الأهلية على قيام الجمعية بأعمال تشطيب وبياض ودهان سكن المريض وإنشاء حمام صحي آدمي وتوفير المستلزمات الأساسية للمعيشة، مع التأكيد على مسؤولى حقوق الإنسان والوحدة المحلية لمتابعة الحالة والتأكد من توافر الرعاية الاجتماعية والصحية لها باستمرار.