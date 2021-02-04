العناني: قدمنا قانون الازمات السياحية وحماية العاملين لمجلس الوزراء

أكد الكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن وزارته أرسلت رسميًا قانون "الأزمات السياحية والعاملين في حماية السياحة"، إلى مجلس الوزراء لحماية الملايين العاملين في قطاع السياحة.

وقال الوزير معلقًا على مناقشات النواب فى الجلسة العامة لمجلس النواب : "احنا بنخرب أراضي الآثار بإيدينا، وعدد كبير من النواب يريدون عمل مشروعات تنموية في أراضي الاثار، ويطالبون الوزارة بأن تعمل لهم حفائر، ومن يريد عمل حفائر يعمله على حسابه تحت إشراف الوزارة لانني كوزارة لا استطيع أن افتح الحفائر في ربع مساحة مصر".

وأكد وزير السياحة والآثار، منع أي جهة تستخدم كلمة "سياحي" دون ترخيص، محذرًا كل من يفعل ذلك بتحمل التكلفة وتقديم الخدمة اللائقة.

ووجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رسالة طمأنه للقطاع السياحي، مؤكدا استمرار دعم الحكومة للقطاع والعاملين خلال جانحة فيروس كورونا، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هدفنا القطاع يقف على رجله".

ووجه العناني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الشكر لكافة العاملين في القطاع السياحي لدورهم خلال جانحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهم "لو لم يلتزموا منذ هذا الوقت لكانت سمعتنا باظت".

وأشار وزير السياحة والأثار، إلي أنه بصدد تدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي، لافتا إلى أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في مصر.

ونوه الوزير إلى أن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمي، لافتا إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا يعني أن الكادر المصري لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة من يعرف السوق العالمي وقام بالتخطيط لعدد من الدول.

وأشار وزير السياحة، إلى أن السياحة الثقافية حلها من وجه نظره هي الربط بين البحر بوادي النيل.

وكشف خالد العناني أنه سيقوم بالتقدم بمجموعة من التشريعات إلى مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة من أجل تقويم المنظومة السياحية، مؤكدا أنه يجد تعاونا كبيرا من قبل لجنة السياحة في مجلس النواب.

وتابع "لازم يكون فيه كافتيريا في الهرم نفطر فيها ولن أسمح بأن يستمرأن يشرب السائح الميه في جردل قائلا : ايوا ده كان بيحصل حتي 2020 " مؤكدا أن العاملين بالهرم بارعين في الحفائر