خطة مواجهة أضرار أمطار القاهرة الجديدة.. أبرزها إنشاء 4 آلاف «بلاعة»

أكّد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنَّ الجهاز يقود معركة للقضاء على الصحراء تمامًا، ونجح في معركة الأمطار بحلول غير تقليدية، مشيراً إلى أنَّ ما تمّ إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية، تمّ بفضل تكاتف جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتحسين حياة المواطنين بالمدن الجديدة.

أمين غنيم يكشف «للوطن» خطة القضاء على الآثار السلبية لمياه الأمطار والسيول بالقاهرة الجديدة

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حققنا إنجازًا كبيرًا بإطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة حيث تمّ إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

وأشار إلى أنَّ محطة المحولات الرئيسية بالمنطقة الصناعية، قابلة للتوسع مستقبلاً حتى (200 MV.A) لخدمة المناطق المختلفة، كما أنَّ تشغيل المحطة سيسهم بدوره فس استقرار التيار الكهربائي بجميع المصانع بالمنطقة الصناعية، وفصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن المناطق السكنية، حيث تمّ إجراء الاختبارات للمحطة والكابلات لتغذية 7 موزعات خاصة بالمنطقة الصناعية بالكامل.

أمين غنيم: القضاء نهائياً على أزمات مياه الأمطار والسيول وانقطاع الكهرباء بالقاهرة الجديدة

وأعلن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه تمّ القضاء نهائياً على أزمة مياه الأمطار والسيول والآثار الجانبية لها، والتي كانت تؤرق المدينة وتهدد حياة السكان سنويا، واصفًا ما كان يحدث سابقًا بالكابوس المرعب، متابعًا «نجحنا في تنفيذ حلول غير تقليدية لمجابهة مياه الأمطار التي وصلت إلى حد السيول نظراً للتغيرات المناخية التي شهدها العالمب السنوات الأخيرة، حيث تمّ بناء حائط حول المحولات ببعض المناطق».

ونوه إلى أنَّه تمّ تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، إضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللآزمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول، كما تمّ رفع حالة التأهب والإستعداد القصوى خاصة بالمواقع الساخنة، وهناك مناطق لجئنا فيها لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، للاستفادة منها، عن طريق آبار الشحن الجوفي، مع إعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء.

ولفت إلى أنَّه تمّ وضع خطة عمل لتنفيذ أعمال مجابهة زيادة تصرف المياه المعالجة بمحطة أوراسكواليا، وتنفيذ 16 بيارة شحن جوفي لمياه الأمطار في عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة لاستيعاب كميات المياه الزائدة.

أمين غنيم: تنفيذ الإصلاحات الدورية لوحدات توليد الكهرباء بجميع روافع الصرف الصحي

واستكمل رفع كفاءة وازدواجية بعض خطوط الطرد، وتنفيذ إصلاحات دورية لوحدات توليد الكهرباء بجميع روافع الصرف الصحى لرفع كفاءتها، ومراجعة واستكمال تغطية المطابق على مستوى المدينة، وذلك من خلال إنشاء 2000 بلاعة صرف مطر إضافية على الشبكة العمومية بأماكن الانحدارات المختلفة بالمدينة ليصل إجمالي العدد إلى 4 آلاف بلاعة.

وتابع: «وضعنا في اعتبارنا أنَّه مهما فعلنا، فسنكتسف بعض النقاط الساخنة الجديدة من حين لآخر، ولذلك لم نتجاهل تشكيل فريق عمل متكامل بجميع التجهيزات اللازمة من معدات وعمالة لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها، وطوّرنا عدد من الحدائق».

وأكّد أنَّه «تمّ تطوير 2.1 كم من جزيرة العروبة لاستيعاب تجعمات المطر حولها، وهي جميعا حلول ذكية، للتعامل مع هذا الشبح الذي هدد حياة المواطنين بالقاهرة الجديدة، لسنوات طويلة، حيث تحولت مياه الأمطار والسيول من نعمة كبيرة إلى نقمة، والآن وبفضل تكاتف جهود الدولة، الوضع تغير والصورة تبدلت، وأصبحت الأمور مستقرة، ولن نسمع بإذن الله عن مشاكل في التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة، تتعلق بمياه الأمطار الغزيرة».

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنَّ الميادين بالقاهرة الجديدة تؤدي دورًا مهمًا في ربط بعض المناطق، وتمثل بالنسبة للمواطن أهمية كبرى، ولذلك وجدنا أنه من المناسب تطويرها، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تمّ تطوير العديد من الميادين والجزر بالمدينة بالمحاور الرئيسية بمساهمات المستثمرين، طبقاً لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية.

وواصل أنَّ التطوير لم يقتصر على الميادين فقط وإنما تمّ ضم الجزر الوسطى بمحور التسعين الجنوبي لمسافة 12 كيلومتراً بتكلفة 24 مليون جنيها، كذلك تطوير جزر التسعين الشمالي، وهي مسافة كيلو ونصف وكلفت نحو 3 ملايين جنيها، إلى جانب مبلغ 8 ملايين جنيها للميادين والدالتات الجانبية للمحور، مشيراً إلى أنَّ عددًا من الشركات الخاصة بالمدينة، تحمّلت قيمة كل التكاليف، مقابل وضع اسم الشركة بأماكن التطوير بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، وبالميادين العامة، وهذا إلى جانب تحملها قيمة الصيانة الدورية لهذه الميادين.