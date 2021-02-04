وزير النقل يوجه بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ

وجَّه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وزير النقل، مسؤولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحًا وعصرًا؛ لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال جولاته التفقدية، اليوم، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية.

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ مشروع إنشاء إزدواج طريق «كفر الشيخ - دسوق» (مرحلة أولى) بطول 10كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه والذي يشمل اعمال انشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م وطبان مرصوف بعرض متر واحد لكل اتجاه بعدد 3 حارات.

كما تابع وزير النقل، إنشاء 12 كوبري علوي واستكمال كوبري قائم وإنشاء 9 أنفاق، إضافة الى أعمال الحمايات، مؤكّدًا ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30 يونيو 2021 خاصة مع أهمية المشروع الذي يدخل ضمن «المحور العرضي أنفاق 3 يوليو - المنصورة - المحلة - كفر الشيخ - دسوق - دمنهور - جانكليس - طريق إسكندرية الصحراوي» بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.