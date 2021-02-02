وزير النقل يتفقد أعمال استكمال إنشاء ميناء السخنة بـ20 مليار جنيه (صور)

تفقد كامل الوزير وزير النقل، اليوم، ميناء العين السخنة يرافقه يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور الاستتشاري المصري لمشروع تطوير الميناء ورؤساء 42 شركة مقاولات مصرية وطنية تتولى أعمال التنفيذ طبقاً للمخطط العام (12 شركة لتنفيذ أعمال الأرصفة والساحات الخلفية و30 شركة لأعمال الحفر والتكريك.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة الذي تبلغ مساحته 23 كيلومتر مربع، ويعتبر من أهم الموانئ في حوض البحر الأحمر وشرق أفريقيا تزامناً مع البدء في تنفيذ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة – الاسكندرية – العلمين الجديدة».

وزير النقل يوجه بالانتهاء من ميناء السخنة تزامناً مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

وأكّد وزير النقل، خلال جولته، ضرورة الانتهاء من كل أعمال الانشاء والتطوير التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - الإسكندرية - العلمين الجديدة» طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملاً خاصة وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقاً لمسار القطار.

وأضاف وزير النقل، أنَّ هذه الجولة تجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات القومية خاصة مع الأهمية الكبرى لتعظيم وتطوير كل الموانئ المصرية على البحرين الأحمر واالمتوسط لزيادة الناتج القومي ورفع تصنيف الموانئ المصرية ضمن الموانئ على المستوى العالمي.

من جهته، أكّد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أنَّ هذا التعاون هو بداية جديدة لمشروع ضخم في ميناء العين السخنة وبجهد مشترك مع وزارة النقل وبتنفيذ بأيادٍ مصرية وطنية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات للتنمية وتحويل ميناء العين السخنة إلى مركز لوجيستي إقليمي وأفريقي لخدمة حركة التجارة العالمية.