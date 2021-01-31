عاجل.. وزير النقل يعلن تفاصيل تعويضات أهالي «دائري الجيزة»

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تعويضات الأهالي بسبب التوسعات التي يشهدها الطريق الدائري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

جاء ذلك في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال وزير النقل: لن نخرج أحدا من بيته قبل تعويضه سواء تعويضا نقديا أو شقة بديلة، قائلا: نحن حريصون على أهالينا.

وأكد كامل الوزير، أنه لن يتم انتقاص أي حق من حقوق الأهالي بسبب التوسعات، قائلا: «مش هنطلع واحد من بيته غير لما يكون واخد حقوقه».

على جانب آخر وعد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل مطالب النواب سيتم التخطيط لها من أجل تنفيذ مشروعات الطرق بها، قائلا: «المحافظات كلها زي بعضها الصعيد زي وجه بحري».

وقال الوزير: «لا ندخر جزءا في تنفيذ كل المشروعات على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي الانتهاء من المشروعات المفتوحة للعمل، وبعدها سيتم البدء في مشروعات جديدة.

وتابع وزير النقل: «نحن نشتغل 24 ساعة كل المطالب سيتم تنفيذها»، مؤكدا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل 2024.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن كل المزلقانات سيكون لها كباري من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

كانت النائبة ماهيتاب عبد الهادي أثارت القضية تحت القبة خلال الجلسة العامة اليوم عقب إلقاء كامل الوزير وزير النقل بيانه الذي تناول خلاله برنامج وإنجازات الوزارة.