وزير النقل: افتتاح المرحلة الأولى لمونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة أنجزت نحو 10.5% من تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والممتد بطول 56.5 كم ويشمل 22 محطة، مشيرا إلى أنّ العمل داخل المشروع يسير بخطوات ثابتة، وأنّ تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على الأعمال الإنشائية وإعداد التصميمات للأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالمونوريل.

وأشار الوزير، إلى أنّ مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين بالتوازي، حيث تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم، ومخطط افتتاحها بنهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5كم، ومخطط افتتاحها في فبراير 2023.

وأضاف الوزير، لـ«الوطن»، أنّ المونوريل من وسائل النقل الحديثة والمتطورة، يعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب، لافتا إلى أنّ جميع أماكن المشروع يتم تطهيرها وتعقيمها بصفة دورية، إضافة إلى إلزام العاملين بالمشروع بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنّ جميع مشروعات النقل العملاقة تتم بشكل منتظم وفقًا للجدول الزمني المحدد والمتفق عليه.

وتابع وزير النقل، أنّ مونوريل العاصمة الإدارية يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، ويساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

ولفت إلى أنّ مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

وكانت وزارة النقل، أعلنت أنّ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات «بومبارديه، أوراسكوم، والمقاولون العرب»، ويبلغ طولهما 98.5 كم، بعدد 34 محطة ويساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030، إذ إنّ منظومة النقل أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.