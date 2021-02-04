الصحة: لدينا 5 ملايين علبة مخزون استراتيجي من ألبان الأطفال

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مبادرة «حياة كريمة» جاءت بحل جذري لكل مشكلات الصحة والتعليم في مصر، حيث تعمل المنظومة في أنحاء مصر بالكامل كما يحدث في التأمين الصحي، موضحة أنّ مبادرات الصحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد نقلة تاريخية لمصر، لم تحدث على مدى 20 أو 30 عاما.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال إلقاء بيان الوزارة بشأن الجهود والإنجازات ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أنّ الوزارة تخطط لتطوير ورفع تأهيل 100% من خدمات الصحة خلال 3 سنوات، من خلال مبادرة «حياة كريمة»، لافتة إلى أنّه سيتم تطوير 1500 وحدة صحية في السنة الأولى من المبادرة الرئاسية، وتطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات.

واستعرضت زايد، مبادرات الرئيس السيسي الصحية، وفي مقدمتها «الكشف عن التقزم والسمنة، دعم صحة المرأة المصرية، ضعف السمع، دعم صحة الجنين، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، دعم الحياة الصحية، وتطوير منظومة الإسعاف».

ولفتت إلى أهمية توفير ألبان الأطفال، وهناك مخزون استراتيجي قدره 5 ملايين علبة لبن أطفال: «في مشكلة ان الأطفال اللي مبياخدوش لبن أطفال من اللي عندهم نقص إنزيمات بمواصفات ما، بيصاب بتخلف عقلي».