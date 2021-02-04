كوارث حول العالم: زلازل تضرب عدة من الدول بينها بلد عربي

شهدت عدد من الدول، من بينها دولة عربية، اليوم، زلازل، فيما لم تسفر هذه الهزات الأرضية عن وقوع إصابات.

وأعلنت «الشبكة الوطنية الكويتية» لرصد الزلازل، تسجيلها زلزالاً، اليوم، بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر في منطقة «المناقيش» جنوب غربي الكويت، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس الكويتية».

وقال المشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتوري عبدالله العنزي في بيان صحفي، إن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومتراً بباطن الأرض، وفقالما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمي «كونا».

وفي 21 ديسمبر الماضي، قال «معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية.

وأكد «معهد رصد الزلازل»، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة «الأحمدي»، و41 كم غرب الوفرة.

وفي الهند، ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر ولاية «جامو وكشمير»، اليوم، وفقا لما ذكرته قناة «إنديا تي في» الهندية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه بمنطقة «لاداخ»، فيما لم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأمس الأربعاء، قال مركز «التحذير من تسونامي الأمريكي»، إنه لم يكن من المتوقع حدوث تسونامي بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة في البحر جنوب شرقي جزيرة إيستر في تشيلي.

وضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه على بعد 1483 كيلومترا جنوب شرقي هانجا روا بجزيرة إيستر، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.