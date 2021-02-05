حظك اليوم الجمعة 5-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف مواصفات الأبراج من برج لآخر، وترتبط التوقعات بمتابعة حركة الكواكب والفلك وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة استثمارات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تجعلك ساحرا وقد تلتقي اليوم بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللتواصل مع من حولك وللاهتمام بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويجعلك ذلك أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع داعم يساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والمواقف المختلفة قد تستدعي منك اليوم وضع أسس للتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

لا تستسلم للعصبية في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك، وكن متفهما لظروف الآخرين ومشاعرهم ولا ترفض التسامح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يلهمك بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يمدك اليوم بوسائل عديدة لتحسين وتطوير نفسك بشرط أن تراجع جيدا خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تكون واضحا في مطالبك كي تضع النقاط فوق الحروف.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر ببرجك مما يجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تعلن عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

المريخ في وضع داعم مما يجعل الوقت مثاليا لتحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك فلا تغامر ولا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا وادرس خطواتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية، فقط قاوم اليوم أي ميل للعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وتميل للحركة وقد تجمعك أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.