حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يحتفل مواليد برج الدلو هذه الفترة بأعياد ميلادهم، فهم يعتبرون من الأبراج التي تتمتع بالحسة السادسة كما أنهم يمتلكون قدرة كبيرة على تحليل الأمور بالاضافة لدعم ومساعدة الأخرين.

وتستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية حظ البرج الدلو على الصعيدين العاطفي والمهني وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس والمشتري في برجك ويخفف ذلك من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك ذلك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.