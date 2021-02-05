أولياء أمور عن امتحانات التيرم الأول: «هنسهر على المنصات والقنوات»

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر، لبدء التجهيز والاستعدادات داخل المدراس، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مراحل النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد 20 فبراير الجاري، وبعد أن توقفت الدراسة لأشهر نتيجة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما دفع الحكومة إلى تأجيلها حفاظًا على سلامة الطلاب من الإصابة بالعدوى.

طرق مختلفة اتبعها أولياء الأمور للاستعداد إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتوجيه أبنائهم إليها حسب رؤية كل ولي أمر إلى الطريقة الأمثل، والتي تضمن تحقيق التحصيل الجيد للأبناء في هذا المدة المتبقية قبل آداء الامتحانات بعد 20 فبراير.

مذاكرة بدون توقف.. سلاح «ندى» مع أبنائها

واصلت ندى عاطف، ولية أمر، في المذاكرة المنزلية مع أبنائها، دون توقف، وذلك نظرًا لأنهم ينسون المنهاج سريعًا إذا تركوها لأيام، ما دفعها إلى المراجعة معهم على أجزاء المناهج المختلفة، حتى يكونوا مستعدين لآداء الامتحانات، وتحصيل أعلى الدرجات في نهاية الفصل الدراسي الأول.

«أميرة» حفظت المناهج مع أبنائها

متابعة المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية سلاح أميرة السيد مع ابنها في المرحلة الإعدادية، وذلك لتدريبه على الأساليب الحديثة والأسئلة الجديدة التي تضعها الوزارة، وفقًا لنظام التعليم الجديد: «بقعد معاه نتابع القنوات والمنصات التعليمية»، وبعدها تبدأ «أميرة» في خطوة التسميع والمراجعة لأجزاء المنهج مع ابنها، حتى تضمن أنه استوعبه جيدًا،: «حفظت المنهج أكتر منه».

طرق عديدة يتبعها «السقا» مع أبنائه للاستعداد للامتحانات

واتبع محمود السقا طريقة مختلفة مع أبنائه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وهى التركيز على الأجزاء التي بها قصور لدى ابنائه، ومذاكرتها أكثر من مرة، ومراجعتها بأكثر من طريقة، واستغلال تلك الأسبوعين الحاليين في التركيز على النقطات الصعبة من المناهج لدى ابنائه، مع متابعة المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية.

لم يكتف «السقا» عند هذا الحد، بل تابع مع بعض المعلمين الذين يقدموا له النصائح التي يوجهها إلى أبنائه، حتى يضمن لهم تحصيل أكبر قدر من المناهج، والنجاح بتفوق.